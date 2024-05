„Werden wieder an die Grenzen gehen“ Kovar ist Bayers Torhüter für das Finale der Europa League

Xabi Alonso hat sich festgelegt: Matej Kovar wird im Finale um die Europa League am Mittwoch (21 Uhr) in Dublin gegen Atalanta Bergamo das Tor der Werkself hüten. Das bestätigte der spanische Trainer von Bayer Leverkusen am Vorabend des Endspiels. Für das DFB-Pokalfinale in Berlin hielt er sich jedoch auch die Option mit Lukas Hradecky offen. „Morgen steht Matej im Tor und am Samstag – wir werden sehen“, sagte der 42-Jährige.