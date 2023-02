Für Legionäre Bayer 04 macht Deutschunterricht zur Pflichtaufgabe

Demnach sollen einige Spieler der Werkself vor jedem Training auf dem Rasen ein zusätzliches Sprachtraining erhalten. Mithilfe einer App sowie künftig auch von Lehrpersonal soll der Unterricht begleitet werden. Inzwischen sollen bis zu acht Spieler daran teilnehmen. Ende Oktober hatte die „Nordkurve 12“ nach dem desaströsen Saisonstart der Werkself in einem Offenen Brief mitunter die „Leiharbeiter-Mentalität“ von Bayers Fußballern kritisiert. Mit dem verpflichtenden Deutschunterricht will der Klub nun gegensteuern. Zudem sollen neue Spieler über Stadtgeschichte, Vereinshistorie und andere Abteilungen des Klubs informiert werden, um „wirkliche Bindung“ zu schaffen, heißt es in dem Schreiben.