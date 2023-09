Kaderumbruch bei Bayer Werksklub belässt es bei acht Neuen

Gute Nachrichten gibt es derweil von Stürmer Patrik Schick und Abwehrspieler Piero Hincapie. Der tschechische Angreifer, der im Juni an den Adduktoren operiert worden war, wurde bereits beim Individualtraining auf dem Trainingsplatz in Leverkusen beobachtet. Offenbar liegt der Torjäger gut im Zeitplan, so dass es mit der geplanten Rückkehr im Oktober funktionieren könnte. Coach Alonso sagte: „Ich weiß noch nicht, wann er wieder dabei sein kann. Das Wichtigste ist, dass er sich besser fühlt.“ Für einen Profi sei es schwierig, so lange verletzt zu sein. Daher müsse man nun geduldig sein. Alonso: „Wir brauchen seine Qualitäten und seine Torgefahr. Er ist ein sehr wichtiger Spieler.“