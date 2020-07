Bayer-Zugang Demirbay im Check : Bayers unbeständiger Rekordmann

Kerem Demirbay (r.) im Duell mit Münchens Kingsley Coman während des DFB-Pokalfinales. Foto: dpa/Robert Michael

Leverkusen In unserer Serie werfen wir einen genauen Blick auf die Zugänge der Werkself in dieser Saison. Teil 3: Kerem Demirbay. Der 27-Jährige wechselte im Sommer 2019 für 32 Millionen Euro aus Hoffenheim nach Leverkusen und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nur selten erfüllen.

Zwei Szenen von Kerem Demirbay aus dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern stehen beinahe sinnbildlich für die Saisonleistung des Sommerzugangs. Da ist zum einen sein wunderbar in den Strafraum geflankter Eckball, den der sich geschickt um die Münchener Verteidiger windende Sven Bender zum 1:3 einköpfte. Und dann ist da noch die slapsticksartige Ecke, bei der Demirbay eher in den Rasen als gegen den Ball trat. Die Folge war ein Abstoß.

Beide Situationen verdeutlichen die Ambivalenz des 27-Jährigen, der im Sommer 2019 für 32 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen kam. Das war eine Summe, die bei Bayer lange als nicht darstellbar für Neuzugänge galt. Die Jahre zuvor hielt Kevin Volland den Rekord mit 20 Millionen Euro Ablöse. Demirbays Transfer war freilich auch ein Signal an die Konkurrenz: Die Werskelf hat ehrgeizige Ziele und ist bereit, aufzurüsten. Die zweite Botschaft: Wenn Sportdirektor Simon Rolfes und Sportgeschäftsführer Rudi Völler von einem Spieler überzeugt sind, greifen sie tief in die Tasche.

INFO Demirbays Saison in der Bundesliga in Zahlen Einsätze 25



Spielminuten 1577



Passquote 84,9 Prozent



Zweikampfquote 55,3 Prozent Tore 1

Vorlagen 5



So haftete an Demirbay eine Erwartungshaltung, an der er nur scheitern konnte. Dass er die Rückennummer 10 von Julian Brandt übernahm, machte es nicht besser. Neuer Verein, neuer Trainer, neue Spielweise, neue Mitspieler – es ist auch für einen deutschsprachigen Spieler eine nicht zu unterschätzende Integrationsleistung, sich auf Anhieb in ungewohnter Umgebung zurechtzufinden und sich in die Teamhierarchie einzufügen.

Entsprechend holprig verlief seine Hinrunde. Überzeugen konnte der Rekord- und Königstransfer trotz vieler Spielminuten in den seltensten Fällen. Stattdessen reihte er schwache Leistungen aneinander und fand sich häufiger auf der Bank wieder als ihm recht gewesen sein dürfte. Im Wintertrainingslager in La Manga (Spanien) räumte er selbstkritisch ein, „nicht geliefert“ zu haben und gelobte Besserung für die zweite Halbserie. Danach lief es bis zur Corona-Pause etwas besser für ihn, aber der große Leistungssprung blieb aus. Im Schlussakkord der Saison ließ Trainer Peter Bosz eher Julian Baumgartlinger auf der Doppel-Sechs neben Charles Aránguiz spielen. Demirbay blieb die Rolle des Edelreservisten.

Insofern bleibt „durchwachsen“ eine galante Umschreibung für die bisherige Saison des gebürtigen Herteners. Daran ändert auch ein starker Auftritt mit drei Torvorlagen im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Saarbrücken nichts. Bei allem Respekt vor seiner Leistung gegen den wegen Corona wochenlang untrainierten Viertligisten: ein Maßstab kann sie nicht sein.

In knapp drei Wochen geht es für Demirbay und die Werkself in der Europa League weiter. Am 6. August kommen die Glasgow Rangers zum Achtelfinal-Rückspiel in die BayArena (18.55 Uhr). Der erste Vergleich in Schottland endete im März mit einem 3:1-Sieg für Bayer. Der Einzug in das Turnier der letzten acht Teams, das wegen der Pandemie im K.o.-Modus in Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Köln ausgetragen wird, scheint eine Formsache zu sein. Danach wären es nur noch drei Siege bis zum Titel – eine verlockende Perspektive, die womöglich noch ein paar Prozent aus Demirbay herauskitzelt.

Es wäre nach dem verlorenen Pokalfinale sowie dem verpassten vierten Platz in der Bundesliga die letzte Chance, aus einer guten eine außerordentliche Saison zu machen. „Wir sind Profi-Fußballer, wir müssen einfach das Maximale aus der Situation herausholen“, sagte Demirbay als er die schwierigen Bedingungen nach der Corona-Pause beschrieb.