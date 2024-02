Bayers Marschroute Alonso will Schritt für Schritt zum Glück

Ebenso wie die Chance auf den Pokal in diesem Jahr. Doch Alonso verschwendet keinen Gedanken an das Endspiel. „Das Finale ist nach dem Halbfinale und wir sind noch nicht im Halbfinale. Das ist die Botschaft an die Mannschaft“, betont der Coach. Ebenso wenig spielt für ihn der kommende Samstag eine Rolle, an dem der FC Bayern als Bayer-Jäger nach Leverkusen kommt, um die Verhältnisse in der Bundesliga aus seiner Sicht wieder gerade zu rücken. „Jetzt gerade ist das Spiel gegen München weit weg“, sagt der 42-Jährige. Es zähle nur das K.o.-Duell an diesem Dienstag. „Von Mittwoch bis Samstag haben wir genug Zeit, uns auf die Bayern vorzubereiten.“