Bayer-Zugang Florian Wirtz im Check : Hoffnungsträger mit Kölner Wurzeln

Forian Wirtz kam seit seinem Wechsel zu Bayer 04 bereits auf sieben Einsätze in der Bundesliga. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In unserer Serie werfen wir einen genauen Blick auf Bayers Zugänge in dieser Saison. Teil 4: Florian Wirtz, der im Januar mit 16 Jahren aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer kam und im Juni zum jüngsten Torschützen der Bundesligageschichte geworden ist.

Als klar war, dass Florian Wirtz in der Winterpause zu Bayer 04 wechseln würde, schlug das – rein metaphorisch – hohe Wellen auf dem Rheinabschnitt zwischen Köln und Leverkusen. Der FC verlor in dem damals 16-Jährigen eines seiner größten Talente. Schnell war die Rede davon, dass Bayers Sportdirektor Simon Rolfes und Sportgeschäftsführer Rudi Völler die seit 2001 geltende Abmachung zwischen Leverkusen, Köln und Gladbach gebrochen hätten, die vorsah, sich nicht gegenseitig die talentiertesten Jugendspieler wegzuschnappen.

Bayer 04 rechtfertigte sich indes damit, dass es sich bei Wirtz um einen Lizenzspieler gehandelt habe – und verpflichtete den gebürtigen Pulheimer auch als solchen. Zudem wäre sein Vertrag ohnehin im Sommer 2020 ausgelaufen. Eine Verlängerung war nicht in Sicht. Wirtz erhielt einen Profivertrag in Leverkusen, der FC, bei dem er seit 2011 in der Jugend spielte, eine bescheidene Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich. Inzwischen wird der Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.

INFO Wirtz’ Rückrunde in der Bundesliga in Zahlen Einsätze 7



Spielminuten 368



Passquote 82,5 Prozent



Zweikampfquote 53,3 Prozent



Tore 1





Das notorisch angespannte Nachbarschaftsverhältnis wurde mit Sicherheit nicht besser durch den Transfer. Für Bayer war es indes ein guter Deal. Für vergleichsweise wenig Geld hat sich der Werksklub eines der größten Talente im deutschen Fußball gesichert. Am 26. Spieltag in Bremen im Mai setzte Trainer Peter Bosz ihn in der Startformation auf dem rechten Flügel ein. Wirtz ist seitdem mit 17 Jahren und 15 Tagen der jüngste Bundesligaspieler der Werkself, ligaweit ist er der drittjüngste. Bei der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern München im Juni erzielte Wirtz den Treffer zum Endstand und löste mit 17 Jahren und 34 Tagen den Dortmunder Nuri Sahin als jüngsten Torschützen der Bundesligageschichte ab.

