Schwerpunkt Jugendfußball : Bayers Talente haben keine Bühne mehr

Mittelsturmtalent Emrehan Gedikli (am Ball) hat als 17-Jähriger den Sprung aus Bayers U19 zu den Profis vorerst geschafft und bereits drei Kurzeinsätze in der Europa League hinter sich. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt der gebürtige Oberhausener für die Werkself. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Corona-Pandemie legt den Nachwuchsfußball seit Monaten lahm – ein herber Rückschlag für die älteren Junioren, die seit Jahren an ihrem Ziel arbeiten, Profi zu werden.

Still ruht der Ball in den Junioren-Bundesligen, doch hinter den Kulissen geht es weiter, immer weiter. Bayer 04 hat sich unlängst zwei Talente von anderen Klubs geangelt. Dominik Burghard (16) kommt im Sommer vom VfL Bochum und soll kommende Saison in der U19 der Werkself spielen. Der Linksfuß ist Innenverteidiger. Der Wechsel von In-gyom Jung aus der Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf unters Bayer-Kreuz steht bereits seit vergangener Woche fest. Der Südkoreaner gilt als dribbelstarker Offensivmann für das Zentrum oder die Flügel und ist zunächst für die U17 vorgesehen.