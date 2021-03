1:0-Sieg im Borussia-Park : Bayers Befreiungsschlag hält die Optionen nach oben offen

Mönchengladbach Bayer Leverkusen gewinnt 1:0 bei Borussia Mönchengladbach und hält Anschluss an die Champions-League-Plätze. Werkself-Trainer Peter Bosz überrascht mit seiner Wechselstrategie.

Wie groß der Druck war, wurde nach dem Schlusspfiff deutlich. Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes sprang von der Ersatzbank, schrie seine Freude heraus und ballte seine Fäuste, Trainer Peter Bosz und sein Stab klatschten sich sichtbar erleichtert ab. Der 1:0-Erfolg in Mönchengladbach hat eine erlösende Wirkung für die Mannschaft, die Chefetage des Klubs sowie den in die Kritik geratenen Coach.

Der fasste das wichtige Ergebnis nach zuvor nur neun Punkten aus elf Ligaspielen sowie dem Aus in Pokal und Europa League nüchtern zusammen. „Ich bin zufrieden – vor allem mit den drei Punkten“, sagte Bosz. „Das ist das Allerwichtigste wenn man in so einer Phase steckt.“ Vor allem die erste Halbzeit habe dem Niederländer gefallen. Das von zehn Ausfällen geplagte Bayer habe gut nach vorne gespielt und sei mutig aufgetreten. Nach dem Seitenwechsel war allerdings die Borussia zunehmend spielbestimmend, machte daraus aber zu wenig. „Wir haben in der zweiten Halbzeit hart gearbeitet. Ich bin stolz auf die Jungs“, betonte Bosz.