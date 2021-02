Bayers nächster Gegner im Check : Young Boys Bern sind das Maß der Dinge in der Schweiz

Am Donnerstag geht es für die Werkself im Sechzehntelfinale der Europa League gegen den überaus souveränen Tabellenführer der Schweiz weiter. Zwei Leistungsträger der Young Boys sind gesperrt. Trotzdem ist Bern nicht zu unterschätzen.

Die Mannschaft Die turbulente Nachspielzeit des letzten Europa-League-Gruppenspiels der Young Boys hat Auswirkungen auf die Partien gegen Bayer. Leistungsträger Jean-Pierre Nsame sah nach einem Foulspiel die Rote Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt. Der Kameruner und Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit in der Schweiz wird in Hin- und Rückspiel fehlen. Das gilt auch für den Innenverteidiger Mohamed Camara, der im vorletzten Gruppenspiel (1:3 in Rom) mit Rot vom Platz flog und für drei Spiele gesperrt wurde. Zudem muss Trainer Gerardo Seoane einige verletzungsbedingte Ausfälle im Mittelfeld verkraften, wo unter anderem Abräumer Christopher Martins Pereira, Außenbahnspieler Marvin Spielmann und der ehemalige Freiburger Vincent Sierro fehlen.



Die Form In der Schweiz sind die Young Boys das Maß der Dinge. Das 3:1 beim Vierten FC Lugano am vergangenen Wochenende war bereits der fünfte Sieg in Folge in der Super League, in der gesamten Saison hat der BSC erst ein Ligaspiel verloren. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nach 20 Spieltagen satte 16 Punkte. Es sieht alles danach aus, als könnte der Klub die nächste Meisterfeier planen. International hingegen lief es nicht wie geplant. In der Champions-League-Qualfikation scheiterten die Schweizer am dänischen Vertreter FC Midtjylland. AS Rom, CFR Cluj und ZSKA Sofia hießen die Gegner in der Europa-League-Gruppenphase, in der sich Bern in einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag gerade so eben als Gruppenzweiter durchsetzte.



Darauf muss Bayer 04 achten Bern spielt auf Kunstrasen, was für die Werkself ungewohnt ist. Die beiden Außenbahnspieler Christian Fassnacht und Nicolas Moumi Ngamaleu sowie Stürmer Jordan Siebatcheu haben bereits Interesse aus stärkeren Ligen auf sich gezogen und bringen viel Talent mit. Hinzu kommt in Fabian Lustenberger ein sehr erfahrener Kapitän und Abwehrchef, der rund zwölf Jahre lang für Hertha BSC in der Bundesliga spielte.