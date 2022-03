VfL Wolfsburg im Gegnercheck : „Wölfe“ sind noch dabei, sich zu finden

Leverkusen Der VfL Wolfsburg hat in der Rückrunde bislang drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen gesammelt. Winterzugang Max Kruse verleiht dem Team von Coach Florian Kohfeldt eine neue Dimension.

Die Mannschaft Der VfL Wolfsburg hat ein paar Ausfälle zu beklagen. Torwart Koen Casteels laboriert an einer Verletzung an der Hüfte, bei Paulo Otavio und William ist das Knie lädiert. Hinzu kommen noch die Oberschenkelprobleme bei Micky van de Ven und Admir Mehmedi. Ob die unter der Woche erkrankten Renato Steffen und Maximilian Philipp am Sonntag spielen können, ist fraglich. In der Winterpause hat sich im Kader einiges getan: Wout Weghorst kickt jetzt in England beim FC Burnley, dafür kam Max Kruse von Union Berlin zu den Niedersachsen – neben Jonas Wind (FC Kopenhagen) und Kevin Paredes (D.C. United).



Die Form Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt legte zuletzt einen bemerkenswerten Zick-Zack-Kurs hin. Gegen Hoffenheim gab es eine 1:2-Niederlage, in Gladbach ein 2:2. Dann folgte ein 1:0-Sieg gegen Union Berlin, ehe es beim SC Freiburg ein 2:3 setzte. Der VfL ist mit 31 Punkten auf Platz zwölf nicht in akuter Abstiegsgefahr, aber auch noch nicht endgültig im sicheren Fahrwasser.



Darauf muss Bayer 04 achten Max Kruse ist ein ebenso routinierter wie abgezockter Offensivspieler, der Spielwitz versprüht und einen guten Abschluss hat. Ridle Baku und Dodi Lukebakio machen viel Druck über die rechte Seite, in Nationalspieler Lukas Nmecha verfügen die Wolfsburger über einen zuverlässigen Verwerter. Es wird aber auch darauf ankommen, den Wirkungsradius von Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt einzudämmen, die im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen.