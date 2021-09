VfB Stuttgart im Gegnercheck : Schnell im Umschaltspiel, clever in der Verteidigung

Leverkusen Der VfB Stuttgart hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass er kompakt verteidigen und schnell umschalten kann. Darauf muss sich Bayer Leverkusen als nächster Gegner gefasst machen.

Die Mannschaft Der VfB Stuttgart spielte als Aufsteiger 2020/21 eine starke Saison und musste den im Fußball üblichen „Fluch der guten Tat“ erleben: Andere Klubs haben Leistungsträger weggekauft. Torwart Gregor Kobel spielt jetzt in Dortmund, Linksaußen Nicolás Gonzáles in Florenz. Beide haben zusammen rund 38,5 Millionen Euro in die Kassen gespült, die unter anderem in Mainz-Keeper Florian Müller, Mittelstürmer Wahid Faghir (Veijle BK) und Rechtsaußen Chris Führich (SC Paderborn) geflossen sind. Zudem wurde Angreifer Omar Marmoush aus Wolfsburg ausgeliehen.