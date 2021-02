VfB Stuttgart im Gegnercheck : Wamangitukas Tempodribblings sind der größte Trumpf

Silas Wamangituka (am Ball) kurz vor seinem Treffer gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal. Foto: dpa/Marijan Murat

Leverkusen Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg gehört zu den besten Auswärtsteams der Liga. In Silas Wamangituka haben die Schwaben einen der Senkrechtstarter der Saison in ihren Reihen.

Die Mannschaft Der ehemalige Leverkusener Gonzalo Castro hat sich beim 2:0-Erfolg der Stuttgarter am vergangenen Wochenende gegen Mainz verletzt. Er fällt für die Partie an alter Wirkungsstätte wegen eines Faserrisses aus. Abgesehen vom 33-jährigen Kapitän kann VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo für das Duell in der BayArena aber auf seine Stammformation bauen. Lediglich Ersatzstürmer Hamadi Al Ghaddioui (Schambeinreizung) und das 18-jährige Talent Lilian Egloff (Knochenödem) müssen ebenfalls passen. Der 19-jährige Clinton Mola ist wegen anhaltender Hüftprobleme bereits die gesamte Spielzeit zum Zuschauen verdammt.