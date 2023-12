Der VfB im Check Stuttgarts Stärke überrascht, ist aber kein Zufall

Leverkusen · Im Juni sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt in der Bundesliga. Inzwischen spielt sie in der Spitzengruppe mit – und überzeugt mit einem gut zusammengestellten Gesamtpaket.

09.12.2023 , 05:00 Uhr

Serhou Guirassy ist einer der Erfolgsgaranten des VfB. Foto: dpa/Tom Weller