Der SC Freiburg im Check Freiburg will den Europa-Frust abschütteln

Die Mannschaft Im Winter verstärkte sich das Team aus dem Breisgau für eine Million Euro mit Florent Muslija vom SC Paderborn. Der Offensivspieler hatte zum Start in die Sommervorbereitung gegen Leverkusen in Velbert beim 2:1-Testspielsieg des Zweitligisten getroffen – die seither letzte Niederlage der Werkself in Deutschland. Mit Muslija wechselte auch Innenverteidiger Attila Szalai (per Leihe) von der TSG Hoffenheim Anfang des Jahres zum SCF. Kommende Woche soll zudem Klarheit darüber herrschen, ob die Ära von Trainer Christian Streich fortgesetzt wird oder sich die Freiburger nach mehr als zwölf Jahren im Sommer einen neuen Chefcoach vorstellen müssen. Der 58-Jährige hatte angekündigt, über seine Zukunft sprechen zu wollen. Maximilian Eggestein verpasst die Partie gegen Bayer aufgrund seiner fünften Gelben Karte, für ihn könnte Merlin Röhl in die Startelf rücken. Ansonsten bleibt abzuwarten, wie die Profis das Spiel bei West Ham United verkraftet haben.



Die Form Anders als Bayer hat sich der SC Freiburg in dieser Woche aus der Europa League verabschieden müssen. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel setzte es für den Klub aus dem Breisgau eine heftige 0:5-Pleite bei Leverkusens Viertelfinalgegner West Ham United, der dem SCF klar die Grenzen aufzeigte. Auch in der Bundesliga ist Streichs Team in der Rückrunde bislang nicht so souverän wie noch im ersten Halbjahr unterwegs und steht bei zwei Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen. Zuhause kassierte der SCF in dieser Saison allerdings insgesamt erst zwei Niederlagen. Um wieder die internationalen Plätze zu erreichen, muss sich das Team trotzdem strecken: Der Rückstand auf die sechstplatzierten Frankfurter beträgt vor dem 26. Spieltag bereits sieben Punkte. Ein Vorteil für Freiburg könnte das Restprogramm vorrangig gegen Teams aus dem unteren Drittel sein.