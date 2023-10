Der SC Freiburg im Check SCF kommt mit starkem Grifo in die BayArena

Die Mannschaft Der SC Freiburg hat im Sommer drei Säulen der erfolgreichen Vorsaison verloren: Rechtsaußen Kevin Schade (25 Millionen) und Torwart Mark Flekken (13 Millionen) zog es nach England zum FC Brentford, der offensive Mittelfeldspieler Woo-yeong Jeong ist für 2,8 Millionen zum VfB Stuttgart gewechselt. Neu im Team sind Stürmer Junior Adamu (RB Salzburg) und Keeper Florian Müller (VfB Stuttgart), dazu wurde Offensivmann Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, dem nach seiner Schulterverletzung im Europa-League-Spiel am Donnerstag beim FK Backa Topola allerdings eine Operation nebst längerer Ausfallzeit droht. Für das Spiel in Leverkusen fallen zudem Kapitän Christian Günter (Unterarmbruch), Yannik Keitel (Aufbau nach Adduktorenverletzung), Daniel Kyereh (Reha nach Kreuzbandriss), Max Rosenfelder (Patellasehnenprobleme) und Roland Sallai (Muskelverletzung) aus. Letzterer musste ebenfalls bei der Partie in Serbien ausgewechselt werden.



Die Form Freiburg hatte im September beim 0:5 in Stuttgart und 2:4 gegen Dortmund ein kleines Zwischentief, das aber offenbar überwunden ist. Am Donnerstag feierte die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen 3:1-Sieg beim sebischen Vertreter FK Backa Topola nach frühem Rückstand. Hinter West Ham United belegen die Breisgauer nun Platz zwei in Gruppe A. In der Liga gab es zuletzt ein 0:3 beim FC Bayern sowie ein 2:1 gegen den VfL Bochum.



Darauf muss Bayer 04 achten Freiburgs Offensive auf den neunfachen italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo zu reduzieren, wird der Sache nicht gerecht, aber der 30-Jährige ist auch in dieser Saison die prägende Figur im Angriff. In Serbien erzielte er am Donnerstag einen Hattrick, dazu ist er mit zwei Toren und vier Vorlagen in der Liga Topscorer des Teams. Der Japaner Ritsu Doan bringt Tempo und Technik über die Außenbahn, dazu stehen Streich in Nicolas Höfler und Lucas Höler zwei routnierte Bundesligaprofis zur Verfügung, die immer für Tore gut sind. Die Abwehr vor Schlussmann Noah Atubolu wird von Matthias Ginter und Philipp Lienhart zusammengehalten, im Mittelfeld zieht Maximilian Eggestein die Fäden.