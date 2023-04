RB Leipzig im Check Leipzig hält (noch) Kurs Richtung Champions League

Die Form Von dem 0:7-Schock gegen Manchester City in der Champions League Mitte März, der ein 0:1 in Bochum und ein 0:3 gegen Mainz nach sich zog, haben sich die Leipziger erholt. Seit dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund gab es noch ein 1:0 bei Hertha BSC und ein 3:2 gegen den FC Augsburg. Die Ergebnisse stimmen also wieder, die Leistungen hingegen wirken bisweilen wackelig bis uninspiriert. Dennoch ist Leipzig als Tabellenvierter mit 51 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf Bayer weiterhin auf Kurs Richtung Champions League.