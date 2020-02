Bayers nächster Gegner im Check : Leipzig ist nicht nur wegen Timo Werner gefährlich

Bislang 21 Tore in 23 Bundesligaspielen für Leipzig: Die Statistik von Timo Werner spricht in dieser Saison für sich. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen RB Leipzig hat zwar einige Ausfälle zu beklagen, aber Trainer Julian Nagelsmann verfügt über Alternativen. Auf Torjäger Timo Werner sollte die Werkself freilich besonders aufpassen.

Die Mannschaft Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann muss gleich mehrere Ausfälle in seiner Mannschaft verkraften: Neben den Langzeitverletzten Ibrahima Konaté, Tyler Adams (beide Muskelfaserriss), Willi Orban (Knie-Operation) und Kevin Kampl (Fuß-Operation) fehlt dem Tabellenzweiten auch Mittelfeldspieler Konrad Laimer. Der 22 Jahre alte Österreicher ist nach seiner fünften gelben Karte zuletzt gesperrt. In Nagelsmanns 4-2-2-2-System gibt es mehrere Alternativen für den Platz neben Laimer. Eine wäre der junge Afrikaner Amadou Haidara, eine andere der etwas offensivere Marcel Sabitzer. Denkbar ist aber auch, dass sich Leipzig auf Bayer einstellt und mit Dreierkette antritt. Die Winter-Neuverpflichtung Dani Olmo, an dem auch Leverkusen interessiert war, dürfte dagegen erst einmal auf der Bank sitzen. Dafür ist Außenverteidiger Angelino gesetzt: Der junge Spanier kam im Januar leihweise von Manchester City.

Die Form Nach der Mini-Krise mit vier Spielen ohne Sieg sind die Rasenballsportler wieder in Form: In der Liga fegte das Team zuletzt Schalke 04 mit 0:5 weg, in der Champions League ist die Ausgangslage nach dem 1:0 in Tottenham ebenfalls gut. Doch die Pokalpleite (1:3) gegen Eintracht Frankfurt ärgert Nagelsmann, dass gegen die beiden Titelkonkurrenten Borussia Mönchengladbach (2:2) und den FC Bayern München (0:0) kein Sieg heraussprang, ebenso. Immerhin: Die Erfolge zuletzt stabilisierten die Mannschaft und sorgen für Selbstvertrauen vor dem Spitzenspiel.