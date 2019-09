Bayer-Gegner Lokomotive Moskau : Talentiertes Mittelfeld, routinierte Abwehr

Leverkusen Die Werkself startet am Mittwochabend gegen den russischen Pokalsieger und Vizemeister in die Champions League. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit einigen alten Bekannten aus der Bundesliga.

Der Trainer Yuri Semin erlebt derzeit seine dritte Amtszeit bei Lok Moskau. Alle drei Meistertitel der Vereinsgeschichte gehen auf das Konto des 72-Jährigen, darunter der letzte im Jahr 2018. Nach fast 15 Jahren Abstinenz hatte der Coach den Klub zurück in die Champions League geführt, in der Moskau vergangene Saison allerdings mit fünf Niederlagen in sechs Gruppenspielen sang- und klanglos ausschied. In der Liga belegt er mit seinem Team nach neun Spieltagen aktuell den fünften Rang.