Hertha BSC im Check : Auch unter Pal Dardai bleiben Herthas Abstiegssorgen akut

Der selbsternannte „Big City Club“ bangt um den Klassenerhalt. Die durch Investor Lars Windhorst ermöglichten Millionentransfers zünden ebenso wenig, wie die Rückkehr von Pal Dardai auf die Trainerbank der Hertha.

Die Mannschaft Das von Hertha BSC ausgerufene Motto der „Big City Club“ sein zu wollen, wird nicht nur in der Bundeshauptstadt mit Hohn quittiert. Investor Lars Windhorst will insgesamt 374 Millionen Euro in den Verein pumpen, 290 Millionen Euro sind seit seinem Einstieg in Berlin 2019 bereits geflossen – mit extrem überschaubarem Erfolg. Die meisten der für viel Geld im Sommer verpflichteten Profis liefern nicht wie gewünscht ab, die Mannschaft wirkt nicht wie eine Einheit. Im Winter wurde neben Linksaußen Nemanja Radonjic auch noch Sami Khedira ablösefrei von Juventus Turnin als Führungsspieler verpflichtet, der gegen Leverkusen wegen Wadenproblemen aber fehlen wird. Der Verteidiger Dedryck Boyata (Ermüdungsbruch im Mittelfuß) sowie die Mittelfeldspieler Vladimir Darida (Rotsperre) und Eduard Löwen (muskuläre Probleme) fallen ebenfalls aus. Dafür kehrt der Brasilianer Matheus Cunha nach auskurierter Oberschenkelverletzung zurück. Nach der Entlasslung von Bruno Labbadia Ende Januar ist zudem nun wieder Pal Dardai Trainer der Hertha. Er soll den „Big City Krisenclub“ in sicheres Fahrwasser führen.



Die Form Der neue (und alte) Coach hat noch keinen durchschlagenden Erfolg. Vier Punkte holte der 45-Jährige aus seinen bislang sieben Ligaspielen, in denen er zurück in der Verantwortung ist. Das 2:1 gegen Augsburg vor zwei Wochen war das einzige Erfolgserlebnis für den Ungarn und seine Spieler, danach setzte es ein 0:2 gegen Dortmund. Die Partien gegen München (0:1), Leipzig (0:3), Wolfsburg (0:2) und Frankfurt (1:3) gingen allesamt verloren, ein 1:1 gegen Stuttgart rundet Dardais bisherige Bilanz ab. Das Ergebnis sind der Relegationsplatz und akute Abstiegssorgen.



Darauf muss Bayer 04 achten Gegen Dortmund spielte die Hertha zuletzt nicht unbedingt schlecht, aber es fehlte ähnlich wie bei der Werkself gegen Bielefeld der letzte Biss, um zu Toren zu kommen. Matheus Cunha könnte helfen, dieses Manko zu beheben. Der ehemalige Leipziger ist mit sechs Toren und fünf Vorlagen bester Scorer der Berliner, die in Dodi Lukebakio, Krzysztof Piatek und Jhon Cordoba über einige weitere namhafte Offensivoptionen verfügen.