FSV Mainz 05 im Gegnercheck Für Mainz hat der Abstiegskampf längst begonnen

Die Mannschaft Mainz hat mit der Verpflichtung des ehemaligen Wolfsburger Kapitäns Josuha Guilavogui auf den Ausfall von Andreas Hanche-Olsen (Operation am Sprunggelenk) reagiert. Der erfahrene Profi war zuletzt vereinslos und daher ablösefrei zu haben. Der österreichische Nationalspieler Philipp Mwene plagt sich mit einer Kniereizung herum, Maxim Leitsch mit einer Innenbandverletzung. Kapitän Silvan Widmer ist nach einem Eingriff an der Achillessehne zumindest wieder im Mannschaftstraining, für den Spieltag aber noch kein Thema. Offensivmann Jonathan Burkardt und Top-Talent Nelson Weiper fehlen ebenfalls mit Knieverletzungen. Auch im Angriff rüsteten die Mainzer daher unlängst nach: Im zuvor vertraglosen 28-jährigen Anwar El Ghazi wechselte ein ehemaliger niederländischer Nationalspieler zum FSV.



Die Form Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen rangieren die Rheinhessen mit 4:14 Toren auf dem letzten Platz der Bundesliga. Besonders schmerzhaft war das 1:4 beim SV Werder, zuletzt setzte es ein 1:2 in Augsburg.



Darauf muss Bayer 04 achten Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson ist Zweikampf- und laufstark. Mit Robustheit, Pressing und der Jagd nach zweiten Bällen überzeugen die Mainzer bisweilen, aber sie lassen sich durch Gegentore auch nach einer Führung verunsichern – wie zuletzt in Augsburg.