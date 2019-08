Bayers nächster Gegner im Check : Funkel ist längst mehr als ein Krisenmanager

Der Star ist der Trainer: Friedhelm Funkel trainiert seit 2016 den Klub aus der Landeshauptstadt. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Friedhelm Funkel hat Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga geführt, wo er den Klub nun etablieren will. Der Auftaktsieg in Bremen war ein erstes Ausrufezeichen.

Das ist neu Die Fortuna will sich nach ihrem überraschend erfolgreichen Jahr als Aufsteiger nun in der Bundesliga etablieren, gleichwohl gehört sie nach Abgängen mehrerer Leistungsträger eher zum Kreis der Abstiegskandidaten. Mittelfeldspieler Thomas Pledl, der ghanaische Angreifer Kelvin Ofori und Paderborns Aufstiegsheld Bernard Tekpetey sind beispielsweise drei von insgesamt zehn Neuen, die den Landeshauptstädtern zum erneuten Klassenerhalt verhelfen sollen. In der Vorsaison kam die Werkself mit der Fortuna, die den Bayern, Dortmund oder auch Gladbach Punkte abrang, übrigens sehr gut zurecht und holte die optimale Ausbeute von sechs Zählern (2:0/2:1).

Die Mannschaft Die Verantwortlichen haben ihre Mannschaft nicht neu erfunden, sie aber an entscheidenden Stellen neu aufstellen müssen. Vor allem die Abgänge der beiden Torjäger Benito Raman (zu Schalke 04) und Dodi Lukebakio (jetzt bei Hertha BSC) schmerzen. Ihre insgesamt 20 Tore sollen durch vorhandenes Personal wie Bremen-Torschütze Rouwen Hennings, Dawid Kownacki oder Kenan Karaman aufgefangen werden. Letzterer steht nach überstandenen muskulären Problemen wieder zur Verfügung. Hinzu kommen offensive Verstärkungen wie Ofori, Tekpetey oder der aus Stuttgart geliehene Erik Thommy. Im Mittelfeld dürfte wie schon beim Auftaktsieg in Bremen (3:1) Chelsea-Leihe Lewis Baker eine Schlüsselrolle einnehmen. Im Tor wird nicht der derzeit verletzte Ex-Leverkusener Michael Rensing, sondern der von Manchester City ausgeliehene US-Nationalspieler Zack Steffen stehen, der an der Weser einen starken Eindruck hinterließ.

Der Trainer Friedhelm Funkel ist der älteste Trainer der Bundesliga. Am Samstag wird er zum insgesamt 495. Mal auf der Trainerbank sitzen – damit zieht der 65-Jährige nach Spielen mit Felix Magath gleich und rückt auf Nummer sechs der Liste der erfahrensten Bundesliga-Trainer vor. Nach der erfolgreichen vergangenen Saison (Platz zehn) hätten ihm viele Freunde geraten, aufzuhören. „Aber das kann ich nicht“, sagt Funkel, der nach wie vor „viel Spaß“ an seinem Job habe. Einst als Krisenmanager der Kellerklubs bekannt, steht er nun in einem anderen Licht – und lässt Fortuna nebenbei noch erfolgreichen Fußball spielen.