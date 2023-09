1. FC Heidenheim im Gegnercheck Mit Heidenheim ist auch in der Bundesliga zu rechnen

Die Mannschaft Der Aufstieg war eine Sensation, aber kein Zufall. Als Meister der 2. Bundesliga gelang dem 1. FC Heidenheim der Sprung ins Oberhaus. Knapp 50.000 Menschen leben in dem Städtchen an der Brenz, das freilich schon lange auf der Fußball-Landkarte Deutschlands verzeichnet ist, nun aber tatsächlich eins der besten 18 Teams stellt. Im Sommer verließen einige Spieler den Aufsteiger ablösefrei, auf der Trainerbank herrscht indes Konstanz: Seit 2007 steht Frank Schmidt an der Seitenlinie. In dem Jahr beschloss die Fußballabteilung auch, sich als eigenständiger Verein vom Heidenheimer SB abzuspalten. Stück für Stück führte der Coach den Klub aus der Oberliga in die höchste Spielklasse. 2009 waren die Baden-Württemberger bereits Drittligist, 2014 folgte der erneute Aufstieg – eine Erfolgsgeschichte. Neu im Team sind Mittelstürmer Marvin Pieringer, der für 1,4 Millionen Euro vom FC Schalke kam, zudem wechselte Tim Siersleben aus Wolfsburg für 500.000 Euro zum Aufsteiger. Benedikt Gimber (Regensburg), Nikola Dovedan (Austria Wien) und Omar Haktab Traoré (Osnabrück), wurden ablösefrei verpflichtet, Eren Dinkci als Leihgabe des SV Werder. Der Wert des Kaders liegt bei knapp 30 Millionen Euro. Rechtsverteidiger Marnon Busch fällt mit Knieproblemen wohl aus, Elidon Qenaj ist nach seinem Kreuzbandriss noch in der Reha.