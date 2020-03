Bayers nächster Gegner im Check : Die Eintracht versucht es meistens über die Flügel

Leverkusen Nicht nur wegen Filip Kostic kommen Angriffe der Frankfurter oft über die Außenbahn. Zudem hat das Team von Trainer Adi Hütter auch noch einen torgefährlichen Innenverteidiger zu bieten.

Die Form In der Liga wurschtelt sich die Eintracht durch die Saison, in den Pokalwettbewerben ist die Mannschaft dagegen wieder einmal stark. Gegen RB Salzburg setzten sich die Hessen vergleichsweise ungefährdet durch und müssen nun in der Europa League als nächstes gegen den FC Basel ran. Im DFB-Pokal steht nach dem Titelgewinn 2018 und der Finalteilnahme 2017 schon wieder das Halbfinale in der Bilanz. So spektakulär wie zuletzt tritt die Mannschaft aber nicht mehr auf – auch, weil der Kader dünner geworden ist und die Stürmer weniger spektakulär spielen als zuvor. Immerhin: Gegen Leverkusen sind Tore garantiert. Ein 0:0 gab es zwischen beiden Mannschaften nämlich noch nie – bei bislang 69 Duellen in der Liga.