Borussia Mönchengladbach im Gegnercheck : Neuer Trainer und viele vertraute Kräfte

Leverkusen Adi Hütter soll die Elf vom Niederrhein zurück in den europäischen Fußball führen. Dabei setzt der Trainer vor allem auf etablierte Profis wie Yann Sommer, Lars Stindl, Christopher Kramer und Alassane Pléa, aber auch auf einen Youngster aus den USA.

Die Mannschaft Der prominenteste Zugang sitzt auf der Trainerbank und heißt Adi Hütter. Der Coach wechselte aus Frankfurt an den Niederrhein und löste den nach Dortmund abgewanderten Marco Rose ab. Oscar Wendt hat die Borussia nach zehn Jahren verlassen und spielt jetzt in seiner Heimat Schweden für IFK Göteborg. Neu im Team ist Abwehrtalent Luca Netz (Hertha BSC). Zuletzt in den Vordergrund gespielt hat sich zudem Joe Scally. Der 18-jährige US-Amerikaner läuft seit seinem Wechsel aus New York bereits seit Januar für Gladbach auf, absolvierte in der vergangenen Halbserie allerdings nur Partien für das Reserve-Team in der Regionalliga. Hütter zog ihn jetzt hoch – und der Youngster zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen mit starken Leistungen zurück. Ramy Bensebaini ist seit Montag wieder im Mannschaftstraining und wohl für einen Einsatz in der BayArena bereit. Mamadou Doucouré (Achillessehnenriss), Breel Embolo (Aufbautraining nach Muskelverletzung) und Kouadio Koné (Aufbautraining nach Knieverletzung) fallen aus. Denis Zakaria hat dem Klub mitgeteilt, dass er wechseln will und spielt in den Planungen keine Rolle mehr.