Bielefeld im Gegnercheck : Arminia kommt mit Rückenwind in die BayArena

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer hat zuletzt 1:0 gegen Union Berlin gewonnen. Der Tabellenvierzehnte verfügt über eine der stabilsten Abwehrreihen der Bundesliga.

Die Mannschaft Die Bielefelder haben ihren Kader in der Winterpause aufgestockt. Der ehemalige Leverkusener Gonzalo Castro kam aus seiner Vereinslosigkeit an die Alm. Zudem verpflichtete die Arminia das US-Talent George Bello von Atlanta United für die linke Abwehrseite und den 18-jährigen Mittelfeldspieler Burak Ince vom türkischen Zweitligisten Altinordu FK. Fabian Klos verkündete indes unlängst seinen Abschied im Sommer. Der 34-jährige Mittelstürmer ist eine Institution in Bielefeld. In elf Jahren erzielte der Rekord-Torschütze des Klubs in 383 Pflichtspielen 162 Treffer. Zuletzt war der Routinier kein Stammspieler mehr, weil Trainer Frank Kramer auf Janni Serra (23) setzte.