Bayers nächster Gegner im Check : Der Trainerwechsel in Bielefeld hat noch keinen großen Effekt

Leverkusen Anfang März trennte sich die Arminia von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus. Unter Frank Kramers Regie gab es ein 0:0 gegen Union und ein 0:2 gegen Bremen.

Die Form Der Trainerwechsel hatte bislang keinen großen Effekt auf die Punktausbeute, aber Bielefeld absolvierte auch erst zwei Partien unter Kramers Regie. Einem 0:0 gegen Union Berlin folgte das 0:2 gegen Bremen am Mittwoch. In beiden Partien setzte der Coach auf eine defensiv ausgerichtete Formation im 4-3-1-2. Insgesamt strahlt die Arminia wenig Torgefahr aus. Gerade einmal 18 Treffer brachte der Aufsteiger in den bisher 24 Partien im Oberhaus zustande. Diese Marke wird nur vom Tabellenletzten FC Schalke unterboten (16). Der letzte Sieg in der Liga ist lange her: Am 20. Januar gegen den VfB Stuttgart.

Darauf muss Bayer 04 achten Eine Erinnerung ans Hinspiel sollte der Werkself genügen, um gewarnt zu sein. Denn in Bielefeld kam Leverkusen nur durch ein sehr spätes Tor von Aleksandar Dragovic zu einem 2:1-Sieg. Bis dahin war die Partie eine zähe Angelegenheit für den Favoriten aus dem Rheinland. Auch wenn Bielefeld bereits 43 Gegentore kassiert hat, liegt die Stärke des Tabellensechzehnten eher im Verteidigen als im Angreifen. Dafür spricht auch, dass Fabian Klos und Ritsu Doan mit jeweils drei Treffern die Toptorschützen der Arminia sind. Aber freilich besteht auch gegen Bielefeld immer die Gefahr, von einem Konter überrumpelt zu werden. (dora)