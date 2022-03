Der 1. FC Köln im Gegnercheck : Modeste ist die Lebensversicherung der Domstädter

Leverkusen Mit Anthony Modeste spielt der aktuell vierterfolgreichste Torjäger der Bundesliga beim 1. FC Köln. Doch auch der Rest des Kaders von Trainer Steffen Baumgart verfügt über Qualitäten.

Die Mannschaft Die chronisch klammen Kölner haben in der Winterpause Jorge Meré an den CF América in Mexiko verkauft, Abwehrroutinier Rafael Czichos schloss sich Chichaco Fire in der US-amerikanischen Major League Soccer an. Neu Im Team sind unter anderem die beiden Leihgaben Julian Chabot (Sampdoria Genua) und Bright Arrey-Mbi (FC Bayern). Kapitän Jonas Hector, der beim 0:1 gegen Hoffenheim aus privaten Gründen fehlte, kehrt wohl in die Startelf zurück, auch Abwehrchef Timo Hübers ist wieder fit. Mark Uth ist erkrankt und fällt aus. Der Offensivspieler könnte durch Ondrej Duda ersetzt werden.



Die Form Der FC spielt unter Steffen Baumgart eine bemerkenswerte Saison. Den aktuell achten Platz trotz eines schwächeren Kaders als 2020/21 hätte im Umfeld des Geißbockheims vor dem ersten Spieltag wohl kaum einer erwartet. Die Kölner haben mit der Abstiegszone nichts zu tun und sind gegen vermeintliche Favoriten immer für eine Überraschung gut.



Darauf muss Bayer 04 achten Kaum eine Mannschaft ist so abhängig von einem Spieler wie Köln. Der extrem kopfballstarke Stürmer-Routinier Anthony Modeste ist eine Art Lebensversicherung, ohne seine Tore wäre der FC im Tabellenkeller. Aber das Team hat weitere Qualitäten: Geschlossenheit, Bissigkeit, Laufstärke – und „voll Bock“ auf das von Baumgart verordnete Pressing.