Gegnercheck vor dem Derby : Der 1. FC Köln ist im Aufwind

Tabellenführer tritt bei abstiegsgefährdetem Klub an – eigentlich ist die Rollenverteilung vor dem Derby zwischen Köln und Leverkusen klar. Doch die Domstädter haben zuletzt kontinuierlich gepunktet.

Die Mannschaft Die Mannschaft des 1.FC Köln ist jung und baut erstaunlich risikofreudig auf viele Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Sava-Arangel Cestic ist die aktuelle Überraschung, die es ins Team von Trainer Markus Gisdol geschafft hat. Der serbischstämmige Verteidiger rutschte beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund völlig überraschend in die Startelf, zuvor hatte er vor allem in der Regionalliga für die Kölner U21 gespielt. Gegen Leverkusen gehört der 19-Jährige nun erneut zum Dunstkreis der Verdächtigen für einen Einsatz von Beginn an, ebenso wie Sebastiaan Bornauw (21), Ismail Jakobs (21), Noah Katterbach (19), Jan Thielmann (18), Salih Özcan (22) und Elvis Rexhbecaj (23). Erfahrene Stützen fehlen der Mannschaft am Mittwoch allerdings. So ist Abwehr-Haudegen Rafael Czichos an den Adduktoren verletzt und steht ebenso nicht zur Verfügung, wie der gelb-rot-gesperrte Spielmacher Ondrej Duda und Flügelangreifer Florian Kainz nach seiner Operation am Knie.