Alonso lobt Matarazzo Bayers „Marathon“ geht in Sinsheim weiter

In Sandhausen setzte Alonso beinahe auf eine Totalrotation in seiner Startelf – eine Entscheidung, die er angesichts des Spielverlaufs nach rund einer Stunde korrigierte und beim Stand von 2:2 doch noch vier seiner Stammkräfte ins Rennen schickte. Kritik an den Ersatzspielern, die sich beim Außenseiter in der zweiten Halbzeit schwer taten und am Rand des Ausscheidens entlang schlitterten, kam Bayers Coach aber nicht über die Lippen.