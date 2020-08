Ungewisse Zukunft : So steht es um Bayers Leihspieler

Bayers finnischer Torjäger Joel Pohjanpalo bejubelt einen seiner Treffer im Trikot des Hamburger SV. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Joel Pohjanpalo, Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos sind nach ihren Leihen zur Werkself zurückgekehrt. Die Zukunft des Trios ist ungeklärt. Nun gilt es, Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten zufrieden sind.

Leihgeschäfte haben den Reiz einer möglichen Win-win-Situation. Profis, die sonst ein Reservistendasein fristen würden, erhalten Spielpraxis und der aufnehmende Verein kann zwar nur für eine gewisse Zeit, dafür aber vergleichsweise kostengünstig, Personallücken schließen. Auch der abgebende Klub hat jenseits des Finanziellen etwas von dem Deal: Die Chance, dass sein Spieler den nächsten Entwicklungsschritt macht oder wieder in Form kommt. Bei Bayer war zuletzt ein Trio verliehen. Doch wie geht es mit den Profis weiter? Eine Übersicht.

Tin Jedvaj Der kroatische Innenverteidiger schloss sich im Sommer dem FC Augsburg an, wo er sich zügig in der ersten Elf etablierte. Er kam in 31 Liga-Spielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore und machte auch sonst meist eine gute Figur im Trikot der Fuggerstädter. „Es war die richtige Entscheidung, ihn auszuleihen“, sagt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. „Er war Stammspieler in Augsburg und hat es gut gemacht.“ Allerdings seien mit ihm aktuell sechs Innenverteidiger im Kader der Werkself. Die Chance für Jedvaj, bei Bayer einen Stammplatz zu erobern, ist eher gering.

„Wir haben auf dieser Position eine Konkurrenzsituation auf hohem Niveau“, betont Rolfes. Das könne nicht im Sinne des Vize-Weltmeisters sein: „Es ist ein Jahr vor der EM und er will natürlich möglichst viel spielen, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.“ Ob Jedvaj künftig bei Bayer spielt, hängt wohl auch davon ab, ob andere Verteidiger den Verein verlassen. Ein Wechselkandidat wäre Aleksandar Dragovic, der mit seinen Einsatzzeiten notorisch unzufrieden ist und mit Österreich ebenfalls noch Ambitionen für die EM 2021 hat. Doch selbst, wenn der 29-Jährige ginge, sind da immer noch Jonathan Tah, Sven Bender und Edmond Tapsoba, die in der Hierarchie vor Jedvaj stünden. Keine guten Aussichten.

Joel Pohjanpalo Bei ihm ist die Situation ähnlich. Der Angreifer war das vergangene halbe Jahr an den HSV ausgeliehen und machte seinem Ruf als „Knipser“ alle Ehre. In 14 Einsätzen beim Zweitligisten gelangen ihm neun Tore. Im Schnitt traf er etwa alle 100 Minuten. Auch er hat mit Finnland bei der EM 2021 viel vor und will sich für sein Nationalteam empfehlen. Das erfordert Einsätze.

„Wir schauen aktuell, was am sinnvollsten sind“, sagt Rolfes und fügt mit Blick auf Kevin Volland sowie Lucas Alario hinzu: „Er hat bei uns natürlich sehr große Konkurrenz im Sturm.“ Der 38-Jährige erkennt die positive Entwicklung des 25-Jährigen Stürmers an, sagt aber auch: „Wir sind in offener Kommunikation mit Joel und seinem Berater.“ Gut möglich, dass sich die Wege trennen. Pohjanpalo hat mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und hätte sicherlich auch das Potenzial, in der Bundesliga zu spielen. Eine Rückkehr zum HSV ist nach dessen Verpflichtung von Simon Terrode (1. FC Köln) wohl ausgeschlossen, aber seine Treffsicherheit dürfte auch anderen Klubs aufgefallen sein.

Panagiotis Retsos Den Griechen verschlug es im Januar zu Sheffield United, wo er in der Premier League Spielpraxis sammeln wollte. Doch daraus wurde nichts. Der 22-Jährige spielte nur 14 Minuten im Pokal gegen den FC Reading. Trotzdem verkündete er im April, gerne in Sheffield bleiben zu wollen. Auch dieser Plan ging nicht auf. Die Engländer ließen die Kaufoption verstreichen. Nun ist er wieder bei Bayer. Sein Vorteil ist, dass er ein vielseitig einsetzbarer, flexibler Abwehrspieler ist.

„Insgesamt sind viele Dinge bei ihm unglücklich gelaufen, gerade in seiner Anfangszeit bei uns“, sagt Rolfes mit Blick auf die bemerkenswerte Aneinanderreihung von Verletzungen. „Während seiner Leihe kam er leider kaum zum Einsatz. Vielleicht ist es bei uns jetzt auch ein bisschen wie ein Neustart für ihn.“ Retsos bereite sich bereits jetzt schon auf den Trainingsstart in Leverkusen vor. „Vielleicht hat er einen kleinen Vorsprung, wenn die anderen Spieler aus dem Urlaub zurückkommen.“