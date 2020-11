Stimmen zum 4:2 in Freiburg : Ein Werkself-Sieg mit Schönheitsfehlern

Freiburg Der dritte Liga-Sieg in Serie sorgt für gute Stimmung unter dem Bayer-Kreuz. In der Analyse des 4:2 in Freiburg sind sich die Spieler und Trainer Peter Bosz aber einig: Die Anfangsphase war schwach.

Die Werkself kommt in der Bundesliga langsam aber sicher ins Rollen. Das 4:2 beim SC Freiburg war nach zuvor drei Remis zu Beginn der Saison der bereits dritte Ligasieg in Serie. Entsprechend zufrieden waren die Reaktionen der Bayer-Profis sowie die von Trainer Peter Bosz nach dem Erfolg im Breisgau – auch, wenn nicht alles perfekt war.

Vize-Kapitän Lars Bender kritisierte zum Beispiel vor allem die Anfangsphase, in der Bayer früh in Rückstand geriet. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen. Diese Fehler dürfen uns so nicht passieren, das müssen wir abstellen“, sagte der 31-Jährige. Coach Bosz habe die Werkself vor der Anfangsintensität der Hausherren gewarnt. „Das ist das Schlimmste, was in Freiburg passieren kann: früh in Rückstand zu geraten.“

Die Reaktion der Mannschaft sei jedoch „richtig gut“ gewesen. „In der zweiten Halbzeit waren wir aggressiver und haben uns den Sieg auch verdient.“ Zur Szene, in der sein Zwillingsbruder Sven Bender zunächst vom Feld musste, äußerte sich sich der Rechtsverteidiger wie folgt: „Wenn wir ehrlich sind, wäre mit der Roten Karte das Spiel entschieden gewesen.“ Unter dem Strich stehe nun aber eine „im Grunde gute Leistung mit ein, zwei Schönheitsfehlern.“

Bosz rätselte nach dem Schlusspfiff über das Zustandekommen des Sieges. „Es war ein seltsames Spiel mit einem ganz schwachen Start von uns“, betonte der Niederländer. „Normalerweise dreht man solche Partien nicht mehr.“ Das Balltempo sei zu niedrig und der Aufbau schwach gewesen. „Das hat mich geärgert“, sagte Bosz. „Unsere Qualität ist, dass wir schnell nach vorne kommen. Das haben wir zu Beginn aber überhaupt nicht gezeigt.“

Einer der Hauptgründe, warum sein Team die Partie dann doch noch drehen und siegreich gestalten konnte, war zweifelsfrei Lucas Alario. „Seine Tore haben uns sehr geholfen“, sagte der Niederländer. Lars Bender stimmte in die Lobeshymne auf den Argentinier ein. „Wir wissen, dass er einen guten Torriecher hat und ein exzellenter Boxspieler ist.“ In den vergangenen Jahren habe es der 28-Jährige nicht immer einfach gehabt. „Dass er trifft, freut mich für ihn persönlich“, sagte Bender. Die Mannschaft wisse, was sie an ihrem Torjäger habe, der bislang sieben Treffer in acht Einsätzen in dieser Saison verbucht hat. „Er hat unser Vertrauen und das des Vereins – und das zahlt er derzeit zurück.“

Auch der Torschütze zum 3:1, Nadiem Amiri, konnte nach dem Schlusspfiff im Breisgau lachen. Sein eigener Treffer per herrlichem Schlenzer freue ihn, die drei Punkte nach dem verlorenen Europa-League-Spiel in Prag machten ihn hingegen „überglücklich“. Der 24-Jährige, der sich in seiner zweiten Saison unter dem Bayer-Kreuz bislang verbessert präsentiert, monierte aber wie schon Lars Bender und Coach Bosz die verschlafene Anfangsphase der Werkself.

„Wir haben es Freiburg zu einfach gemacht. Das frühe Tor hat uns geschockt“, betonte er. Im Anschluss daran habe die Mannschaft jedoch Charakter bewiesen, einen Rückstand in eine Führung verwandelt und die Begegnung mit der Elf von Trainer Christian Streich verdientermaßen für sich entschieden. „Und jeder weiß, dass das nicht einfach ist in Freiburg.“