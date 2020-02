Leverkusener Pyro in Berlin : Selbstdarstellung mittels Feuerwerk

„Chemie ist das, was knallt und stinkt“ ist ein Satz, der bei Teilen von Bayers organisierter Fanszene offenbar ein Leitmotiv ist – so wie hier am Samstag in Berlin. FOTO: IMAGO IMAGES. Foto: imago images/Eibner/Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Meinung Leverkusen Während des 3:2-Sieges von Bayer 04 Leverkusen bei Union Berlin haben sich Teile der organisierten Leverkusener Fans von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Um Sport oder um Unterstützung geht es dabei lange nicht mehr.

Bayers Anhängerschaft ist nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen. In den vergangenen zwei Monaten provozierten sie bereits in Köln sowie Mainz mit Pyrotechnik. Das traurige Schauspiel in Berlin bildet die nächste Eskalationsstufe, die den Verein eine wohl fünfstellige Strafzahlung seitens des DFB kosten wird. In Leverkusen ist das quasi Tradition. Anfang 2017 kam es beim Heimspiel gegen Mönchengladbach zum bisherigen Tiefpunkt dieser unrühmlichen Entwicklung. Ordner wurden durch Böller verletzt und von Außen segelten gar Bengalos an Fallschirmen in den Innenraum der BayArena. Es ist das schlimmste, aber bei Weitem nicht das einzige Beispiel für pyrotechnische Eskalation in Schwarz-Rot.