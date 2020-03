12 Siege aus 14 Spielen : Bundesliga-Pause kommt für Bayer zur Unzeit

Glasgow Bayer Leverkusen ist das Team der Stunde. Die Unterbrechung kommt für die formstarke Werkself zur Unzeit und hat dennoch Verständnis für das Aussetzen des Spielbetriebs.

Als die Rangers den Anschlusstreffer erzielten, es plötzlich nur noch 2:1 stand und das Ibrox-Stadion zum Hexenkessel wurde, war das für Peter Bosz ein besonderer Moment. Der Trainer von Bayer Leverkusen geriet nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League regelrecht ins Schwärmen. „Das war eine Phase, in der ich erlebt habe, wie das Ibrox lebt. Das hat einen Riesenspaß gemacht“, sagte der 56-Jährige. Der Trainer und seine Spieler haben die Atmosphäre in vollen Zügen genossen.