Später Sieg im DFB-Pokal Bayer 04 wackelt in Sandhausen, aber fällt nicht

Es entwickelte sich eine Pokalschlacht mit ungewissem Ausgang. Der SVS warf alles rein, was er zu bieten hatte, und die Heimfans feierten jede gelungene Aktion ihres Teams. Die Rheinländer waren zwar nach wie vor spielbestimmend, doch bei den Abschlüssen entweder zu unpräzise, glücklos oder inkonsequent. Die Baden-Württemberger lauerten auf Fehler und suchten in einigen Szenen auch mutig ihre Chance. Es blieb bis in die Schlussphase ein erwartbar intensives und überraschend offenes Duell – bis Adam Hlozek per Abstauber doch noch das erlösende 3:2 erzielte (85.). Dass Amine Adli in den letzten Minuten noch zwei Treffer nachlegte (88./90.+1), machte aus der eigentlich knappen Angelegenheit doch noch einen klaren Erfolg.