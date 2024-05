Ausgleich in der Nachspielzeit Bayer Leverkusen zieht ins Europa-League-Finale ein

Dass Jonathan Tah kurz vor der Halbzeit ausgerechnet den von Bayer an Rom ausgeliehenen Sardar Azmoun im Strafraum zu Boden zog und damit einen Foulelfmeter für die Gäste herbeiführte, machte die Angelegenheit für die Leverkusener deutlich komplizierter. Leandro Paredes nahm das Geschenk an und verwandelte sicher in die Tormitte. Es mutete fast ein wenig bizarr an, dass Bayer nach 17:5 Torschüssen in der ersten Hälfte mit einem Rückstand in die Kabine musste. Nach dem Wiederanpfiff waren die Römer aktiver. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, der 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel wackelte.