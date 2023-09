Fünf Spiele, 13 Punkte Die Zahlen zu Bayers historischem Start

Mit dem 4:1 am Sonntag gegen Liganeuling Heidenheim, 13 Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 17:6 hat sich Bayer Leverkusen auf den 22. Platz in der Rangliste der besten Starts der Bundesliga-Historie einsortiert. Nur ein Mal ist die Werkself bislang minimal besser aus den Startlöchern gekommen: In der Saison 1986/87 hatte die Werkself zum selben Zeitpunkt bei der gleichen Anzahl an Siegen und ebenfalls einem Remis ein Torverhältnis von 15:3 vorzuweisen. Sollte Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz gewinnen, winkt aber bereits ein alleiniger Rekord. Denn 16 Punkte nach sechs Bundesliga-Spielen hat bisher noch keine Leverkusener Mannschaft erreicht.