„Bin am richtigen Ort“ Alonso äußert sich zum Klopp-Aus

Die Nachricht vom Abschied Jürgen Klopps beim FC Liverpool im Sommer verbreitete sich am Freitagvormittag auch unterm Bayer-Kreuz wie ein Lauffeuer. Xabi Alonso, ehemaliger Spieler des aktuellen Tabellenführers aus England, zeigte sich überrascht vom angekündigten Aus seines Berufskollegen, der eine Ära beim Premier-League-Klub geprägt hat. „Ich habe großen Respekt vor dem, was Jürgen in Liverpool erreicht hat und wie er es gemacht hat“, sagte der Leverkusener Trainer vor der Partie seiner Werkself an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Gladbach.