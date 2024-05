Viertes Pokalfinale für Bayers Kapitän Alonso setzt auf Hradecky

Am Vorabend des Europa-League-Endspiels bekam Bayers Trainer dieselbe Frage gestellt, wie am Tag vor dem Finale um den DFB-Pokal: Wer steht im Tor der Werkself? Am Dienstag legte sich Xabi Alonso auf Matej Kovar fest. Die Partie gegen Atalanta Bergamo ging 0:3 verloren, den Keeper traf daran keine Schuld. Im Pokal darf nun Lukas Hradecky zwischen die Pfosten. Der 34-jährige Finne bringt reichlich Erfahrung mit: Es ist seine vierter Versuch, im Olympiastadion die Trophäe zu holen.