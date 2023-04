Vor Heimspiel gegen Frankfurt Alonso lobt die neue Dynamik der Werkself

Fußballtrainer leben beruflich bedingt im Moment. Die Gegenwart ist das Entscheidende, Vergangenheit und Zukunft spielen keine Rolle. Es zählt nur das nächste Spiel. Entsprechend unbeeindruckt geht Xabi Alonso mit seinem kleinen Dienstjubiläum um. Seit ziemlich genau sechs Monaten steht der Spanier bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie. Anfang Oktober übernahm er von Gerardo Seoane eine verunsicherte Mannschaft, die trotz all ihrer Qualität in den Abstiegskampf geschlittert war. Inzwischen steht die Werkself im Viertelfinale der Europa League und hat sich an Platz sechs herangepirscht, den Eintracht Frankfurt belegt – zumindest bis zum Anpfiff des direkten Duells beider Teams am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der BayArena.