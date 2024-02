Tapsoba und Adli sind zurück Bayer-Coach Alonso hat wieder mehr Optionen

Denn das Spiel beim Aufsteiger in Darmstadt läutet eine Englische Woche ein, die wichtiger kaum sein könnte. Nach dem Trip nach Hessen geht es am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (20.45 Uhr) und am Samstag danach steht das Gipfeltreffen in der Liga gegen die Bayern an (18.30 Uhr). Damit die Vorzeichen die gleichen bleiben und die Werkself als Spitzenreiter in das Spitzenspiel geht, muss ein Sieg beim Schlusslicht her.