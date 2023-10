Schick vor Comeback Xabi Alonso hat gerne die Qual der Wahl

An diesem Samstag könnte es endlich so weit sein. Nach 226 Tagen ohne Pflichtspiel für Bayer Leverkusen ist Patrik Schick wieder einsatzbereit. Als „total realistisch“ ordnet Trainer Xabi Alonso die Möglichkeit ein, dass der Tscheche beim anstehenden Auswärtsspiel in Wolfsburg (15.30 Uhr) dabei ist. ob der 27-Jährige auch sein Comeback in Niedersachsen geben wird, ließ der Spanier offen: „Wir werden sehen.“