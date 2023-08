Erstes Treffen Alonso freut sich auf Seoane

Ein Blick in die jüngste Historie spricht indes klar für die Werkself. Die gewann nicht nur ihre vorangegangenen vier Bundesliga-Partien im Borussia-Park, sondern ist zudem auch seit sieben Spielen ohne Niederlage gegen Gladbach. Den einzigen Punkt in dieser Phase holten die Borussen im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai, am 33. Spieltag beim 2:2 in der BayArena. Der einzige Torschütze aus diesem Duell, der auch jetzt wieder dabei sein wird, ist Hofmann – nun allerdings im Auftrag der Werkself.