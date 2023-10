Zweites Freistoß-Traumtor Alonso empfiehlt Spanien Grimaldo

Für Grimaldo war das Traumtor via Freistoß beim 3:0-Sieg in Mainz bereits das zweite dieser Sorte nach seinem ähnlich sehenswerten beim 2:2 in München. Teamkollege Hofmann, zu dessen Stärken ebenfalls ruhende Bälle gehören, sagte: „Wenn er jeden zweiten so verwandelt, darf er gerne immer ran. Ich habe es schon nach dem Bayern-Spiel gesagt und es ihm auch auf dem Platz zugeschrien: Wenn wir weiter so oft in Strafraumnähe diese Chancen bekommen, macht er zehn Tore in dieser Saison.“ Grimaldo beherrsche die Technik wie kaum ein zweiter. „Das können nicht viele. Ich fand es extrem lässig.“