Tor-Comeback für Bayers Torjäger Alonso bewahrt bei Schick die Ruhe

Da die Lage in der Liga nach den jüngsten Rückschlägen ziemlich verfahren ist, wäre ein Erfolgserlebnis an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) bei der AS Monaco umso bedeutender. Für Schick und Co. gilt es, ein spätes 2:3 aus dem Hinspiel vorige Woche in der BayArena aufzuholen. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug hilft Leverkusen also nur ein Sieg im Fürstentum, um zumindest in dieser Saison weiter international zu spielen. Sportgeschäftsführer Simon Rolfes erwartet erneut ein „enges Ding gegen eine gute Mannschaft“ und betont: „Wir können auch dort gewinnen.“