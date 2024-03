Trainer bleibt in Leverkusen Alonsos Zusage adelt Bayer 04

Leverkusen spielt eine Saison für Geschichtsbücher. Anderthalb Monate vor dem Ende der Spielzeit hat die Werkself in der Liga zehn Punkte Vorsprung auf die Bayern, ist Top-Favorit auf den Gewinn des DFB-Pokals und steht zudem im Viertelfinale der Europa League. Der Kader ist inzwischen auf die Spielidee Alonsos zugeschnitten, die Mischung aus erfahrenen Profis und aufstrebenden Talenten passt. Alle Stammkräfte sind mit langfristigen Verträgen ausgestattet und der Marktwert des Kaders auf fast 600 Millionen Euro angestiegen. Und ganz gleich, wie viele Titel Alonso mit Bayer in seiner ersten kompletten Saison am Ende auch gewinnt: Die Aussicht, mit diesem Team im nächsten Jahr auch in der Champions League für Aufsehen zu sorgen, hat freilich seinen Reiz.