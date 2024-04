„Eine der besten Mannschaften in Europa“ Xabi Alonso adelt den VfB Stuttgart

Die in dieser Saison offenbar unbesiegbare Mannschaft von Bayer Leverkusen hatte bislang nur mit wenigen Gegnern ernsthafte Probleme. Beim VfB Stuttgart war das allerdings gleich doppelt der Fall. In der Hinrunde waren die Rheinländer in der ersten Halbzeit klar unterlegen, am Ende stand dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein 1:1. Das Pokal-Viertelfinale war ein spektakuläres Duell auf Augenhöhe, das die Werkself mit Beginn der Nachspielzeit durch einen Treffer von Jonathan Tah zum 3:2 für sich entschied – nach zwei Rückständen. „Ich glaube, dass wir gegen Leverkusen zwei Mal nah dran waren, als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Sebastian Hoeneß. „Vielleicht sind aller guten Dinge drei.“