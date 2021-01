Achtelfinale ausgelost : Bayer 04 würde auf Rot-Weiss Essen treffen

Leverkusen Sollte die Werkself ihr Nachholspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, würde es Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale mit Viertligist Rot-Weiss Essen zu tun bekommen. Das hat die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau ergeben.

Durch ein 7:0 in der ersten Runde gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt hatte sich Bayer Leverkusen im September für die nächste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Das Zweitrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt – Bayer unterlag am Samstag in der Liga mit 1:2 bei den Hessen – sollte ursprünglich am Tag vor Heiligabend in der BayArena ausgetragen werden.