Schwache Testspielphase : Bei der Werkself hakt und klemmt es noch

Leverkusen Sieben Tests hat Bayer Leverkusen in den vergangenen Wochen absolviert. Die bislang dürftigen Ergebnisse offenbaren, worauf es in den finalen 14 Tagen der Vorbereitung ankommt. Trainer Peter Bosz ist nicht besorgt, aber verärgert.

Wer gesehen hat, wie die Spieler der Werkself nach dem fußballerisch mäßig unterhaltsamen 1:1 gegen Vitesse Arnheim Richtung Kabine schritten, wusste sofort, dass keiner der Akteure sonderlich zufrieden war. Das ist auch angesichts der bisherigen Testspielergebnisse verständlich. Nach dem 4:0-Erfolg gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV in der ersten Vorbereitungswoche gelang der Mannschaft von Trainer Peter Bosz in sechs weiteren Spielen kein Sieg. Stattdessen setzte es 14 Gegentore. Auch, wenn insgesamt ebenso viele eigene Treffer gelangen, ist das eine Bilanz, die den Coach verärgert.

In der Tat waren unnötige Ballverluste und die Konterstärke des Gegners beim 3:4 gegen Heracles Almelo Hauptgrund für die Niederlage. Immerhin überzeugte der Angriff der Werkself in dieser Partie. Paulinho spielte erneut im offensiven Mittelfeld und krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 1:2. Der erst seit einigen Tagen wieder im Training befindliche Leon Bailey erzielte den Ausgleich, Lucas Alario stellte per sicher verwandeltem Foulelfmeter den Endstand her. Die U19-Spieler Cem Türkmen, der mit zwei Vorlagen sowie einigen guten Pässen glänzte, und Ayman Azhil, der nicht nur wegen seines Aluminiumtreffers in der Anfangsphase auffiel, empfahlen sich dabei für weitere Spielminuten. Der zweite Test mit einer nominell deutlich besser aufgestellten Startelf verflachte nach munterem Beginn zunehmend. Letztlich blieb es trotz einiger gefälliger Kombinationen bei einem Kopfballtor von Sven Bender nach einer Ecke.