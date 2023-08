Top-Spiel in Gladbach Bayer Leverkusen will nachlegen

An diesem Samstagabend (18.30 Uhr) ist der Spanier mit seinem Team bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Alonso lässt keinen Zweifel an der Schwere der Aufgabe aufkommen und betont: „Das wird genauso schwierig wie gegen Leipzig.“ Zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit hatten die Leverkusener mit dem 3:2-Heimsieg gegen Pokalsieger und Supercup-Gewinner RB Leipzig eine erste Kostprobe der hinzugewonnenen Qualität abgegeben. Mit intensivem Pressing und cleverem Konterspiel zwangen die Rheinländer die starken Sachsen in die Knie. Nun soll in Gladbach nachgelegt werden. Alonso: „Wir wissen um die Rivalität. Es wird ein intensives und emotionales Spiel.“