Erster Neuer im Anflug Bayer will Kapitän des FC Girona

Definitiv nicht mehr für Bayer in der kommenden Saison auflaufen werden indes Timothy Fosu-Mensah und Borja Iglesias, die beide bei der Double-Gewinner-Party in der BayArena verabschiedet wurden. Rechtsverteidiger Fosu-Mensah kam 2021 von Manchester United, bestritt in dreieinhalb Jahren in Leverkusen aber nur 23 Partien, war häufig verletzt und kam in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz. Stürmer Iglesias kehrt nach halbjähriger Leihe und keinem Tor und keiner Vorlage in zehn Partien für die Werkself zu seinem Stammverein Betis Sevila zurück.